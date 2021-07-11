الدفاع الشعبي تعلن مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي واستخدام الأخيرة للأسلحة الكيماوية في آفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، بياناً إلى الرأي العام حول آخر التطورات العسكرية في مناطق الدفاع المشروع، ونتائج عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكوركي

في الثامن من تموز الجاري وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، نفذت قوات الكريلا عملية استهدفت فيها آلية عسكرية تابعة للجيش التركية قرب تلة ليليكانة. وأسفرت العملية عن تدمير الآلية ومقتل 8 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 6 آخرين بجروح. وبعد العملية قامت مروحيات الاحتلال التركي بنقل الجثث من المنطقة واطلقت عملية عسكرية في نفس المنطقة وانتهت العملية في نفس اليوم دون تحقيق أي نتائج.

وفي العاشر من تموز وفي فترة منتصف الليل، حلقت مروحيات الاحتلال التركي في منطقة آفاشين فوق ساحات كري سبي، كري صور، كري سليمان، كري شهيد انتقام، مرفانوس، بانيستا، تابورا عربان ومام رشو. من جانبها استهدفت قواتنا المروحيات وأجبرتها على الهروب من المنطقة.

الاحتلال التركي يهاجم بالأسلحة الكيماوية

بعد أن فشل الاحتلال التركي في تحقيق أهدافه العسكرية على الأرض بعد المقاومة الأسطورية التي أبدتها قوات الكريلا. وفي هذا الإطار لجأ الاحتلال التركي للوسائل القذرة في حربه ضد الشعب الكردي واستخدم الأسلحة الكيماوية مجدداً في العاشر من تموز الجاري في منطقة آفاشين. حيث استهدف الأنفاق والنقاط العسكرية في ساحة كري صور للكريلا بالأسلحة الكيماوية.

وفي العاشر من تموز الجاري وفي الفترة الممتدة بين الساعة الحادية عشر والنصف والثانية عشر ليلاً، حلقت مروحيات الاحتلال التركي فوق ساحة حرف تـ بمنطقة زاب وقصفتها بالصواريخ وساحة جيلو بجوك. وفي نفس الوقت، قامت مروحيات أخرى بتبديل المناوبات في كري سليمان.

وفي العاشر من حزيران وفي فترة منتصف الليل، حلقت مروحيات الاحتلال التركي فوق خط قاشوريا بمنطقة متينا. وقصفت مروحيات الاحتلال التركي حقول القرويين وأراضيهم الواقعة بقرى أدينى، كستي وهروري التابعة لناحية كاني ماسي بمنطقة آمدية في جنوب كردستان. وأسفر القصف عن نشوب الحرائق في الحقول والأراضي.

واليوم الموافق 11 تموز وفي فترة الصباح، قصفت طائرات الاحتلال التركي الحربية ساحة دشتا كافيا بمنطقة كاري. كما وقصفت مدافع الاحتلال التركي المنتشرة على الحدود ومرحياته، ساحات جمجمو بمنطقة زاب وساحة ساجا.

ولم تسفر الاستهدافات والقصف الجوي عن أي خسائر في صفوف قواتنا.

المصدر: ANF