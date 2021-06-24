الدفاع الشعبي تعلن مقتل 6 جنود أتراك في عملية نوعية بمنطقة متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه عن حصيلة آخر العمليات ضد الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

"في الرابع والعشرين من حزيران الجاري، هاجمت قوات الكريلا جنود الاحتلال التركي على تلة كوردينه وتمكنت من استهدافهم من محورين.

منطقة متينا – معلومات حول عمليات الكريلا في إطار حملة مقاومة خابور الثورية

اليوم الموافق 24 حزيران وفي تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجراً، نفذت قوات الكريلا عملية من محورين استهدفت فيها قوات الاحتلال التركي التي تمركزت على تلة كوردينه. خلال الاشتباكات التي نشبت تمكنت قوات الكريلا من قتل ستة جنود أتراك وتدمير أسلحة ثقيلة من نوع a4 وقاذف قنابل وتدمير بعض المعدات الأخرى والتحصينات العسكرية.

ونفذت هذه العملية استذكاراً لروح الشهيدة والقائدة فداي زيلان (زينب كيانجي).

منطقة آفاشين – عمليات حملة صقور زاغروس

في الثالث والعشرين من حزيران الجاري وفي تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً، حاول جنود الاحتلال التركي الدخول لأنفاق الكريلا قرب ساحة كري صور. تصدت قواتنا لهم بقوة ووجهت لهم ضربات موجعة. ولاحقاً وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً نفذت قواتنا عملية انتقامية بتكتيكات حديثة تمكنت فيها من قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال التركي لم يتم تثبيتهم. وفي الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت كردستان، حاول الاحتلال التقدم مجدداً نحو الانفاق إلا أنهم تعرضوا مجدداً لضربات موجعة من قوات الكريلا مما أضطرهم للانسحاب من المنطقة نحو الخلف.

واليوم الموافق 24 حزيران وفي ساعات الفجر، حاول جنود الاحتلال التركي التقدم نحو الأنفاق إلا أن قواتنا تصدت لهم واستهدفتهم مما اضطرهم للانسحاب من المنطقة.

هجمات جوية

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها الجوية على مناطق الدفاع المشروع مديا. ففي الثاني والعشرين من حزيران الجاري، قصفت طائرات الاحتلال التركي في ساعات منتصف الليل ساحة ورخلي وتابورا عربان بمنطقة آفاشين.

وفي الثالث والعشرين من حزيران الجاري وفي تمام الساعة الثالثة وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت كردستان، تعرضت قرى درغلي وبشلي بمنطقة متينا لقصف طائرات الاحتلال التركي لثلاث مرات متتالية.

ولم تسفر الضربات الجوية عن أي خسائر في صفوف قواتنا.

المصدر: روج نيوز