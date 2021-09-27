الدفاع الروسية: رصد 23 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان له أنه "تم رصد 23 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية، وهي 14 في إدلب، و3 في اللاذقية، و4 في حماة، و2 في حلب"، بحسب ما نقلته وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق.

وكان مرتزقة تركيا قد نفذوا، الخميس الماضي، 26 اعتداء في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" توزعت على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.

ويأتي البيان الروسي هذا؛ في وقت كثفت فيه الطائرات الحربية الروسية غاراتها على المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، إذ قصفت روسيا يوم أمس محيط نقطة تركية في البارة بجبل الزاوية. حيث توجد نقطة للاحتلال التركي، كما شنت غارات على مرتزقة تركيا في شيراوا بعفرين؛ أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المرتزقة.

ويرى مراقبون أن التصعيد الروسي يأتي من أجل انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات من أردوغان، خلال الاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء القادم 29 أيلول الجاري، وذلك قبل يوم واحد من الذكرى السنوية للتدخل الروسي (30 أيلول 2015) إلى جانب حكومة دمشق ضد المجموعات المرتزقة التي تدعمها تركيا.

(د ع)