وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات تحركها العسكري في أوكرانيا.
- "دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودعاً كبيراً في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
- أسقطت طائرة مقاتلة روسية طائرتين من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني.
- دمر الطيران الروسي ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفاً.
- اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "توتشكا أو" وثلاث قذائف من طراز "أوراغان" فوق مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون.
- تدمير نظام الدفاع الجوي Buk-M1 ورادار التحكم الجوي ورادار S-300 وبطاريتين من MLRS للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة.
- صفت الصواريخ والمدفعية الروسية أكثر من 320 مسلحاً وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود.
- أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركيف.
- أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو 25" أوكرانية في منطقة خاركيف".