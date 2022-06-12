وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات تحركها العسكري في أوكرانيا.

- "دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودعاً كبيراً في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

- أسقطت طائرة مقاتلة روسية طائرتين من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

- دمر الطيران الروسي ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفاً.

- اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "توتشكا أو" وثلاث قذائف من طراز "أوراغان" فوق مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون.

- تدمير نظام الدفاع الجوي Buk-M1 ورادار التحكم الجوي ورادار S-300 وبطاريتين من MLRS للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة.

- صفت الصواريخ والمدفعية الروسية أكثر من 320 مسلحاً وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود.

- أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركيف.

- أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو 25" أوكرانية في منطقة خاركيف".