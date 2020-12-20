وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، إنّ مرتزقة "جبهة النصرة" الإرهابية نفّذوا 38 هجومًا في منطقة "خفض التصعيد" في سوريا.

وأشار الفريق أول الروسي إلى أنّ "منطقة (خفض التصعيد) سجّلت 38 هجوماً من مواقع ينتشر فيها مسلحو (جبهة النصرة) الإرهابية، بما في ذلك 30 هجوماً، منها في محافظة إدلب 21 هجوما، وفي محافظة اللاذقية 6 هجمات".

وتابع: "شهدت محافظة حماة 5 هجمات للمسلحين، فيما شنّ الإرهابيون 6 هجمات في محافظة حلب".

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إنّ المجموعات المرتزقة قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات حكومة دمشق على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب.

(ي ح)