الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب كثفوا من هجماتهم على قوات الحكومة السورية

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت: "تفيد وسائل المراقبة الموضوعية أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفذ عمليات لنقل مسلحين ومدرعات إلى منطقة قريتي مجدليا وسان في محافظة إدلب".

وأضاف كوليت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فإن قوات حكومة دمشق أكدت حدوث ارتفاع حاد لعدد الهجمات المنفذة على يد مرتزقة تركيا على مواقعها انطلقتا من هاتين القريتين.

وذكر أن مركز حميميم سجل خلال الساعات الـ 24 الماضية 38 عملية قصف من قبل عناصر مرتزقة "جبهة النصرة" والمصنفة على لائحة الإرهاب دوليًّا، بينها 17 في محافظة إدلب و8 في اللاذقية و4 في حلب و9 في حماة.

(د ع)