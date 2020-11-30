الدفاع الإيرانية تتوعد بالانتقام لقاتلي زاده

وقال حاتمي، خلال مراسم تشييع العالم النووي الإيراني فخري زاده: "اغتيال العالم فخري زاده لن يمر من دون ردّ".

وحذّر حاتمي مغتالي زاده بالقول: "لن يمر أي اغتيال أو أي جريمة أو أي عمل أحمق ضد إيران من دون ردّ، وسنلاحق مرتكبي جريمة اغتيال فخري زاده حتى النهاية، وسيدفعون الثمن باهظًا"، مؤكدًا أن "إيران ستلاحق مرتكبي جريمة الاغتيال، ومن خططوا لها، ومن يقفون ورائهم، إلى أن يتلقوا عقابهم".

وأضاف: "العدو لم يتمكن من استخدام الخيار العسكري ضد إيران طيلة العقود الأربعة الماضية"، موضحًا أن "الخيار العسكري ضد إيران بات تحت الطاولة".

وتابع حاتمي قائلًا: "اغتيال العالم فخري زاده لن يوقف مسيرة برنامج البلاد النووي، بل سيسرّع من وتيرته"، مشيرًا إلى أن "موازنة مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في إيران، التي كان يترأسها فخري زاده، ستكون بمقدار الضعف للعام المقبل".

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني إن بلاده "ستواصل محاربة الإرهاب في سوريا والعراق، وتفتخر بذلك".

والجمعة، قُتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ "الإرهابية".

(ي م)