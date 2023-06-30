الدفاع الأوكرانية تؤكد إن قواتها تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد

وفي تصريحاتٍ للتلفزيون الأوكراني، أكّدت ماليار بأن القوات الأوكرانية تحقّق بعض النجاحاتِ في الجنوب أيضاً، مُعتبرةً أن جدوى الهجومِ المُضادِّ يجب تقييمُهُ في ضوء “الكثير من المهام العسكرية المختلفة” وليس فقط من خلال التقدم وتحرير المناطق، على حد وصفها.

ومنذ بدء الهجوم المضاد هذا الشهر، قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مجموعاتٍ من القرى في الجنوب الشرقي، رغم أن روسيا لا تزال تسيطر على مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإنّ قواتها تواصل شنَّ الهجمات على محاورِ القتال في عدة مناطق، بينها دونيتسك وزابوريجيا شرق وجنوبي أوكرانيا، مشيرةً إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائرَ كبيرةً بالأرواح والعَتادِ العسكري.

من جانبه يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بطءٍ في الهجوم المضاد، لكنه يقول إن كييف لن تندفعَ في تسريع العمليات.

من جهةٍ أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الولايات المتحدة على وشك الموافقةِ على منح أوكرانيا صواريخَ بعيدة المدى، لترجيحِ كفتها في الحرب المستمرة مع روسيا منذ أكثرَ من عام.

ورغم عدم ذكر الصحيفة للموعد المحدّد للتسليم، إلا أن أوكرانيا تلقَّت طيلةَ فترة الحرب مساعداتٍ كبيرةً من المعدات والأسلحة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي.

(سـ)