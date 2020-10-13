الدفاع الأرمينية: القوات الأذربيجانية استأنفت عملياتها الهجومية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأذربيجانية استأنفت صباحاً عملياتها الهجومية بقصف مدفعي وصاروخي من عدة اتجاهات على آرتساخ/ قره باغ.

وأكدت وكالة "ارمينبرس" يوم أمس، الإثنين أن وحدات الدفاع الجوي لجيش آرتساخ/ قره باغ أسقطت طائرة هجومية أذربيجانية من طراز سو 25، وبحسب الوكالة فإن القوات الجوية الأذربيجانية تشغل طائرات مقاتلة من طراز سو25 على طول الحدود بدعم جوي من مقاتلات إف 16 التابعة للقوات الجوية التركية.

فيما كشف كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرميني، فاغارشاك هاروتينيان، تعذّر تبادل الأسرى مع أذربيجان بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار التام المتّفق عليه.

وكان وزير الخارجية الأرميني قد أكد يوم أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف أن "الجانب الأذربيجاني لا يلتزم بوقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن نندد بأعمال أذربيجان ونطلب منها وقف جميع الاستفزازات والأعمال لحل وتسوية أزمة قره باغ، ولابد من تقديم ضمانات لوقف هذه الأعمال وتطهير الأراضي من الإرهابيين".

فيما أكد سيرغي لافروف من جانبه على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار ووصفه بـ "المهم والأولوي".

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان فجر السبت الماضي المصادف لـ10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، إلا أن تركيا وأذربيجان سعت لإنهاء الاتفاق منذ الساعات الأولى وذلك على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي، بأن "العمليات لن تتوقف".

(س ر)