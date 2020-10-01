الدفاع الأرمينية: الاشتباكات ما زالت تسود منطقة قره باغ

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في صفحتها على منصة "الفيس بوك"، إن الوضع "لا يزال متوترًا على كل خطوط التماس بين قره باغ وأذربيجان"، وأضافت أن الوضع التكتيكي والعملياتي لم يتغير.

وأكدت أن بعض المناطق لا تزال تشهد قصفًا بالمدفعية والأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى أن "وحدات الدفاع التابعة لقره باغ أحبطت محاولة تقدم القوات الأذربيجانية وتغيير مواقعها".

وتشهد منطقة آرتساخ/قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان معارك، منذ الأحد الماضي، راح ضحيتها المئات، بينهم مدنيون.

ورغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن المعارك لا تزال مستمرة خصوصًا مع التصريحات التركية التي تدعم أذربيجان، وممارساتها العملية من خلال إرسال مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب أذربيجان، علاوة على استخدام الطائرات المسيّرة.

(ي م)