الدّفاعات الجوّيّة السّوريّة تتصدّى لهجوم إسرائيليّ أعلن الإعلام الحكوميّ السوري بأن الدفاعات الجوية تتصدّى لهجوم إسرائيلي على دمشق من سماء الجولان. خبر 20 تموز 2020, الأثنين - 22:30 2020-07-20T22:30:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية "دفاعاتنا الجوية تتصدّى لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتلّ". (ي ح) إقرأ أيضاً استذكار شهداء مجزرة برسوس في مدينة قامشلو نظّمت الحركة الشيوعية الثورية في مدينة قامشلو مرا... قصفٌ مكثفّ يطال قرى ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بالقذائف والأ... انطلاق دوريّ كرة القدم للرّجال في الشّهباء مع بدء الموسم الرياضي الجديد أطلق اليوم الاتحاد ال... الموقع القديم