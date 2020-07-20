الدّفاعات الجوّيّة السّوريّة تتصدّى لهجوم إسرائيليّ

أعلن الإعلام الحكوميّ السوري بأن الدفاعات الجوية تتصدّى لهجوم إسرائيلي على دمشق من سماء الجولان.
خبر 2020-07-20T22:30:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية "دفاعاتنا الجوية تتصدّى لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتلّ".

(ي ح)


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