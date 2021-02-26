الدبيبة يؤجل تسمية الحكومة مع اقتراب الموعد النهائي

وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد محمد دبيبة عن حكومته في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس، وإرسالها إلى مجلس النواب الليبي للموافقة عليها يوم أمس، بحسب وكالة الأسوشيتد بريس.

وبدلًا من ذلك، قال دبيبة للصحفيين إنه أطلع المشرعين الليبيين فقط على مبادئ توجيهية مقترحة لاختيار أعضاء مجلس الوزراء وخطوط عامة لأولوياته في الفترة المقبلة.

ويعد تعيين مجلس الوزراء جزءًا من خريطة طريق انتقالية تدعمها الأمم المتحدة، والتي تنص على إجراء انتخابات عامة في الدولة الواقعة شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب بحلول نهاية العام.

ومنذ عام 2015، تم تقسيم مؤسسات الدولة الليبية بين إدارتين: واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، تدعم كل منها مجموعة واسعة من "الميليشيات" والحكومات الأجنبية.

وقال دبيبة للصحفيين في طرابلس دون أن يحدد متى سيقدم الطلب "نحن مستعدون لتقديم أسماء الوزراء لكن يجب أن نتشاور فيما بيننا ونفحص أسماء المرشحين بدقة".

وأضاف إنه يتوقع تشكيل مجلس وزراء تكنوقراط يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية في ليبيا.

وأردف "هذه أوقات حرجة ونأخذ في الاعتبار أن على مجلس الوزراء أن يحقق الوحدة الوطنية حقًّا وأن يسعى إلى التوافق والمصالحة".

وذكر أنه ينبغي تقسيم الحقائب الوزارية السيادية للبلاد بالتساوي بين مرشحين من مناطق جغرافية رئيسة في ليبيا بالشرق والغرب والجنوب.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، انتخب المندوبون الليبيون دبيبة رئيسًا للوزراء في مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بالقرب من جنيف.

(م ش)