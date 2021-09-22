الدبيبة يرفض قرار سحب الثقة من حكومته ويدعو للتظاهر ضده

وأعلن عبد الحميد الدبيبة، رفضه لقرار البرلمان سحب الثقة من حكومته، قائلاً إنه سيواصل مهامه لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

ودعا الدبيبة، في كلمة له مساء الثلاثاء، أمام تجمّع في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد، كافة الليبيين من جميع المدن للخروج إلى الشارع يوم الجمعة، والاحتشاد في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، للتعبير عن آرائهم ودعم الحكومة.

كما أضاف أن "الحكومة تقف مع الشعب الليبي فيما يختاره"، مؤكداً رفضه للحرب والانقسام.

إلى ذلك، شدد الدبيبة قائلاً: "عازمون على استكمال ما بدأناه حرصاً على إنقاذ الوطن وأملاً في توحيد صفوفه".

ووفق وكالة الأنباء الليبية، لفت إلى أن "مجلس النواب سيسقط، ولن يكون ممثّلاً لليبيين بهذه الصورة".

يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء، صوّت البرلمان بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة وقبل 3 أشهر على انتهاء مهامها.

وبالتزامن مع تصريحات الدبيبة، خرجت مظاهرة حاشدة داعمة لرئيس الحكومة، ومناهضة لقرار البرلمان في ميدان الشهداء، حيث تجمّع مئات الليبيين رافعين شعارات تطالب ببقاء حكومة الدبيبة وإجراء الانتخابات، ومنددين بقرار مجلس النواب الذي وصفوه بـ"الباطل".

(ش ع)