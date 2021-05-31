الدبيبة إلى فرنسا لبحث التعاون بين البلدين

وسيناقش الدبيبة التعاون العسكري والأمني والاقتصادي وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز، ويرافق الدبيبة سبعة وزراء من حكومته هم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والمواصلات والنفط والصحة.

وخلال زيارته إلى الجزائر أمس، طلب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المشاركة في المصالحة الوطنية، نظرًا لأن الجزائر لم تتدخل في مشاكل ليبيا طيلة السنوات العشر الماضية.

وبعد الدعم السياسي والأمني الجزائري لليبيا على مدار سنوات في أزمتها ولأنها تمسكت بالحياد في تعاملها مع الملف، على حد تعبير رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، فإنها حسبه مؤهلة لقيادة المصالحة الليبية الليبية.

وبحث الوفد الليبي مع السلطات الجزائرية رفع مستوى التعاون بين البلدين الذي وصفه الدبيبة بالضعيف، فيما وعدت الجزائر بتذليل ما تبقى من العقبات لرفعه إلى نحوِ ثلاث مليارات دولار سنويًّا.

وتهدف التحركات الدبلوماسية الأخيرة للمسؤولين الليبيين ومن دول الجوار إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة مع التهديدات الإرهابية بها.

(ش ع)