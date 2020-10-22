الدعوات الشعبية تؤتي ثمارها...متاجر السعودية تبدأ بإزالة المنتجات التركية

وبعد دعوة رئيس غرفة التجارة السعودية عجلان العجلان في تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إلى مقاطعة البضائع التركية رداً على "استمرار العداء من الحكومة التركية ضد قيادة المملكة ومواطنيها"، أعلنت مجموعة متاجر كبرى في السعودية بينها أسواق عبد الله العثيم وتميمي وباندا عن أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

وقالت أسواق عبد الله العثيم في بيان عبر تويتر إن القرار جاء تضامنًا مع الحملة الشعبية للمقاطعة، مؤكدة أن "قادة وحكومة وأمن السعودية هم خط أحمر لا يقبل المساس".

وأزال موظفون في متجر بالعاصمة السعودية الرياض، منتجات مصنوعة في تركيا من الرفوف مثل القهوة والشوكولاتة وعلب من الخضار المخللة، واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.

وتحتل السعودية المرتبة 15 من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية، وتستورد منها المنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.

وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1,9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3,2 مليار دولار في عام 2019.

ويحتدم الصراع بين البلدين على النفوذ في العالم الإسلامي، مع وجود خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا إقليمية من ليبيا إلى سوريا وحتى إسرائيل، إذ إن أنقرة مقربة من قطر وتملك قاعدة عسكرية فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض.

ولم تقتصر حملة مقاطعة المنتجات التركية على السعودية فقط، بل انتشرت في عدة بلدان عربية أهما مصر والإمارات والمغرب وليبيا.

(ي م)