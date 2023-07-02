الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة "الكباشي" بشمال بحري في العاصمة الخرطوم.

وقالت في بيان، إن طيران الجيش شن غارات صباح اليوم، على عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث ما تسبب في سقوط وإصابة العشرات وسط المدنيين.

وهذا وتتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية، بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أمس السبت أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد فترة إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى العاشر من تموز الجاري.

وأوضحت الوكالة أن قرار التمديد الذي صدر في نشرة "نوتام"، استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

ويتواصل القتال في السودان بين الطرفين منذ منتصف نيسان الماضي، وعلى الرغم من سلسلة الهدن التي لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وما يزيد على مليوني نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(م ش)