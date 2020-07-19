الداخلية التونسية ترفض طلب الغنوشي بفض اعتصام الدستوري الحر

وأشار نواب من الحزب المعارض الذي تترأسه عبير موسي، الأحد، إلى أن وزير الداخلية هشام المشيشي رفض طلب رئيس مجلس النواب تدخل الأمن لفض الاعتصام بالقوة، بحسب شبكة العربية نت.

وبدأ نواب "الدستوري الحر" الأسبوع الماضي، اعتصامًا في البرلمان، ما أدى إلى تعطل عقد الجلسات العامة بعد مناوشات مع نواب من كتلة ائتلاف الكرامة.

ويعتصم هؤلاء داخل مقر البرلمان احتجاجًا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام "الإرهابيين" لدخول مقر البرلمان، حيث تتهمه موسي بدعم ورعاية "الإرهاب" وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي.

وعدّت كتلة حركة النهضة أمس السبت، في بيان أن ما وصفته "بتواصل انتهاك عبير موسي وعدد من أعضاء كتلتها لحرمة مجلس نواب الشعب يشكل احتلالًا للبرلمان، وانتهاكًا لحرمته".

يأتي هذا في وقت يواجه فيه الغنوشي حملة انتقادات، وسعيًا إلى جمع تواقيع من أجل سحب الثقة منه احتجاجًا على سياساته الداخلية والخارجية التي عُدّت من قبل العديد من النواب التونسيين انتهاكًا للأصول والصلاحيات الدستورية.

(ش ع)