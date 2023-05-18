الـ18 من أيار: يوم المقاومة الثورية

يحتل شهر أيار في نضال حركة التحرر الكردستاني مكانة مهمة، وخلال هذا الشهر ليوم الـ 18 من أيار مكانة خاصة. حيث استشهد أحد قادة الثورة التركية إبراهيم كايباك كايا، ومن قادة حزب العمال الكردستاني خليل جاوغون، فرهاد كورتاي، نجمي أونر، محمود زنكين وأشرف آنياك واستشهدوا في المقاومة التي بنت تاريخ خلال الـ50 عاما.

إبراهيم كايباك كايا

ولد إبراهيم كايباك كايا في ناحية سونغورلو التابعة لمدينة جوروم التركية في الـ24 من نيسان 1972 وأسس جيش تحرير العمال والفلاحين التركي (TÎKKO)، ومن ثم بدأ بكفاحه المسلح في جبال ديرسم. وفي 24 من كانون الثاني 1973 أصيب في اشتباك مع جيش التركي واعتقل، وفي الـ18 من أيار 1973 فقد حياته في سجن أمد تحت التعذيب.

يقول القائد عبدالله اوجلان في المجلد الخامس من مرافعته المعنونة "مانفيستو الحضارة الديمقراطية الذي تطرق فيه إلى تأثره باستشهاد كايباك كايا و الثوريين الآخرين اذ يقول:" كنت شاهدا على الشهادة البطولية لقياداتها الباسلة. فمقاومة ماهير جايان قائد جبهة حزب التحير الشعبي في تركيا THKP-C في منطقة "مالتبه" بمعيّة حسين جواهر ثم استشهاده مع رفاقه التسعة في حادثة "قزل دره" جميعها كانت احداثا بالغة التأثير. اذ تركت لدي اثرا شديدا لدرجة ساقتني إلى ريادة أول اعتصام نظم في مبنى كلية العلوم السياسية احتجاجا على تلك المجزرة. كما كنت شاهدا على سوق دنيز كزميش قائد THKO مع رفاقه الاثنين إلى منصة الإعدام وكنت شاهدا على تطرق القياديين الثلاثة إلى واقع الكرد كشعب وكأمة، مضحيين بحياتهم ثمنا لذلك. بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تأتي في المرتبة الثانية دون ريب، فإن بلوغ هؤلاء القياديين الثلاثة الذين ظهروا من احشاء الشبيبة منزلة الشهادة في سبيل الحقيقة، كان عاملا أساسيا مدني بالجرأة اللازمة للسير على درب واقعي الذاتي الخاص بي".

حقي قرار

في الـ 30 من اذار 1972 قتل ماهر جايان قائد جبهة حزب التحرير الشعبي في تركيا مع 9 من اصدقاءه في قرية "قزل دره" التابعة لمدينة نيكسار التابعة لتوقار التركية. وفي الـ 31 من اذار 1972 وزع الطلبة الثوريين في انقرة منشورات ضد المجزرة. وكان القائد عبد الله اوجلان حاضرا بين هؤلاء الطلبة، واعتقل اثناء توزيعه للمنشورات. وشهد القائد عبدالله اوجلان اعدام دنيز كزميش و اصدقاءه الاثنين في السجن. وبعد خروجه من السجن بـ7 اشهر وبعد توصيه من صديقه في انقره تعرف على حقي قرار وكمال بير. ويمكثون هم الثلاثة في منزل واحد. ومن ثم يتحول هذه الصداقة والتعارف فيما بعد إلى بداية النضال الثوري في كردستان.

حقي قرار تركي الأصل، ولد في 1950 في منطقة أولوبي بمدينة اوردو التركية. ودرس مرحلته الابتدائية والاعدادية في اولوبي و المرحلة الثانوية في اوردو. ويحصل على شهادة الفيزياء في جامعة انقرة ومن ثم ينتقل إلى انقره. وهناك يتأثر بمقاومة الثوريين دنيز كزميش و ماهر جايان و إبراهيم كايباك كايا. وفي خريف 1972 يتعرف على القائد عبدالله اوجلان ويتأثر به كثيرا.

وفي عام 1973 يصبح الشهيد حقي قرار الصديق الأقرب لدى القائد عبدالله اوجلان. كما انضم إلى الاجتماع الذي عقده القائد في ناحية ديكمن بأنقرة في نوروز عام 1973. وفي عام 1974 ينضم إلى المجموعة الابوجية. كما شارك بهمة قوية مع القائد في تنظيم الشبيبة الثورين في جمعية أنقرة الديمقراطية للتعليم العالي (ADYÖD) ". وبهذا الشكل بعد انقلاب الـ 12 من اذار يجمعون حشد من الطلبة الثوريين مرة أخرى.

في عام 1975 بدأ نشاطه الثوري في مدن كردستان. وخلال وقت قصير، قاد النضال من أجل حرية كردستان في إيليه وآكري وأضنة وديلوك. في ذلك الوقت كبرت مجموعة ثوار كردستان الآبويين وانتشر صداها. لهذا بدأت الدولة التركية المحتلة وعملائها بالتآمر والهجوم. كما أصبح رواد الحركة أهدافهم الأولى. استشهد حقي قرار الذي كان يناضل في ديلوك في ذلك الوقت في هجوم غادر. في 18 أيار 1977، قامت مجموعة عميلة تدعى ستيركا سور (النجمة الحمراء) باستدعاء حقي قرار بحجة الاجتماع. لكن عندما ذهب قرار إلى مقهى في ديلوك لحضور اجتماع، نصب هؤلاء العملاء له كميناً وتم اغتياله. بعد استشهاد حقي قرار، قال رفاقه أن "دماء رفاقنا لن تترك على الأرض، وسوف ننتقم له". وفي الأول من أيار عام 1978 قتل قاتل حقي قرار المدعو علاء الدين كابان في إسكندرون.

القائد عبدالله أوجلان: حقي قرار كان مصدر إلهام للمجتمع ولمحيطه

وقد عرّف القائد عبد الله أوجلان حقي قرار بأنه "روحي المخفية" وكتب مقالاً في ديلوك بعنوان "تخليداً لذكرى الثوري البروليتاري والأممي حقي قرار" للحفاظ على ذكراه. فيما بعد تم توسيع هذا النص ليصبح برنامج حزب العمال الكردستاني، ووزع ككتيب تحت اسم "ثوار كردستان". وأصبحت هذه أقدم وثيقة مكتوبة لحركة حرية كردستان.

فيما بعد تحدث القائد عبد الله أوجلان عن حقي قرار وقال: "منذ اليوم الذي فهم فيه ثورة كردستان وترك معه الدراسة في السنة الجامعية الأخيرة، وكأن سريره على ظهره، توجه دون تردد إلى الوطن الذي لم يعرفه من قبل. في الوقت الذي لم يكن يملك فيه خمسة قروش، كان أحياناً يقوم بأعمال العتالة في أيام الثورة. كانت ملابسه ممزقة دائما، وكان يعيش فقط على وجبة واحدة، أي وجبة الإفطار. لقد كان مصدر إلهام لمن حوله للتغلب على كل السلبيات. أولئك الذين كانوا معم لم يكونوا يعرفن كيف يمر الوقت ... "

أعلن يوم استشهاد حقي قرار (18 أيار) يوماً للنضال من قبل الكوادر الآبويين، والأنصار. وانتشرت الشبكة التنظيمية في رها وآمد وإليه وديرسم وخاربت وسرحد. في الذكرى الأولى لاستشهاد حقي قرار (18 أيار 1978) وزعت منشورات وعلقت ملصقات وعقدت اجتماعات استذكار في ناحية هليمان التابعة لرها. بعد اجتماع تذكاري في إحدى المدارس، هاجم عملاء الدولة وأعضاء حزب الحركة القومية المدرسة. وخلال الهجوم، استشهد خليل جافغون، أحد الكوادر الآبويين، وأصيب ثلاثة من رفاقه. بعد استشهاد جابغون تم الرد على العملاء والجواسيس وبدأت المقاومة التي عرفت في تاريخ حركة الحرية بـ "مقاومة حلوان". ونتيجة للمقاومة، تمت طرد السلطات من الناححية، وفي انتخابات 6 أيار 1979، تم الفوز ببلدية حلوان.

وذكر القائد عبد الله أوجلان في تحليلاه أن هناك علاقة بين استشهاد حقي قرار وخليل جافغون، وقال: "مثلما كان قتل الرفيق حقي هجوماً يهدف إلى منع دخولنا إلى كردستان، فإن مقتل الرفيق خليل يعد هجوماً لمنعا من ترسيخ وجودنا هناك. باغتيال الرفيق حقي قرار اعتقد العدو أن ذلك سيوقف النضال من أجل التحرير الوطني الكردستاني. لكن العدو كان يخدع نفسه كثيراً. بدأ الثوار النضال بكل قوتهم وقادوا الحركة نحو الجماهيرية. من أجل منع الحركة الثورية، استخدم أذنابهم في المجتمع والخونة المحليين ومرتزقة العشائر والإقطاعيين. وقُتل الرفيق خليل جافغون في هجوم مشترك شنه المرتزقة والعملاء والمليشيات والشرطة الرسمية.

تأسيس حزب العمال الكردستاني والإعلان عن يوم الشهداء

بعد استشهاد حقي وخليل جافغون، أصبح التنظيم أكبر، وفي 27 تشرين الثاني 1978، تأسس حزب العمال الكردستاني (PKK) خلال المؤتمر الأول في قرية فيس في ناحية لجة في آمد. وقال القائد عبد الله أوجلان فيما بعد في إحدى كتاباته: "لقد عبرت عن ارتباطي بالرفيق حقي قرار من خلال تأسيس الحزب".

في المؤتمر الأول لحزب العمال الكردستاني الذي عقد في 10-15 تموز 1981، أُعلن يوم 18 أيار "يوم الشهداء" وأيار "شهر الشهداء".

العملية الفدائية الرابعة

بعد إعلان حزب العمال الكردستاني، نفذ الجيش التركي في 12 أيلول 1980، انقلاباً عسكرياً وقتل وعذب واعتقل مئات الآلاف من الأشخاص. وكان من بين المعتقلين العديد من قادة حزب العمال الكردستاني مثل محمد خيري دورموش، مظلوم دوغان، كمال بير، فرهاد قرتاني، نجمي أونير، محمود زنجين وأشرف أينيك. أبدى كوادر وأنصار حزب العمال الكردستاني، الذين كانوا في سجن آمد، مقاومة ضد وحشية المحتلين، والتي ستحدد فيما بعد شكل وطريقة النضال. وتعرف إحدى تلك العمليات بـ "الليلة الرابعة". في 18 من أيار عام 1982، قام كل من فرهاد قورتاني ونجمي أونير ومحمود زنجين وأشرف أينك في المهج رقم 33 بإضرام النار في أجسادهم ضد الاستبداد وسياسات الخيانة التي فرضوها، حيث التحقوا بقافلة الشهداء. قالوا لأصدقائهم الذين حاولوا إطفاء الحريق: أضرم النار، من يسكب الماء فهو خائن. كما تركوا وراءهم رسالة مفادها، "يجب أن يعلم الشعب بهذه العملية. العملية كانت استمرار لعملية الرفيق. نحن السائرون على درب مظلوم، يجب فهم العملية بشكل صحيح. وتمت العملية ضد الخيانة والاستسلام والاضطهاد ".

آراء القائد عبدالله أوجلان حول يوم وشهر الشهداء

في يوم الشهداء، أدلى القائد عبد الله أوجلان بما يلي: "نحتفل بيوم 18 أيار يوم الشهداء. في تاريخ حزبنا، فإن شهيدنا الأول حقي قرار، والشهداء الأربعة، وتلاهم المئات الشهداء الأبطال جعلوا هذا اليوم يوماً ذا مغزى. فهم الشهيد، ومنح الشهداء حقهم، والالتزام بوصية الشهيد، هو الواجب والمسؤولية الأول للثوري ؛ لذلك فإن قيادة الحرب هي ضرورات الارتباط بالشهداء".

وحول الالتزام بذكرى الشهداء قال القائد عبدالله أوجلان "الشهداء أعظم القيم التي يجب عدم المساس بها. قبل كل شي، ينبغي أن تؤخذ وصيتهم في الاعتبار. كنت أرغب في الالتزام بذكراهم وابقى مرتبطاً بهم. لقد أديت واجبي في الارتباط مع الرفيق حقي قرار من خلال تأسيس الحزب. من خلال تطوير الحزب والعودة إلى الوطن، ارتبطت بذكرى الرفاق مظلوم وخيري وكمال. وقمت بالتحضير لحرب شعبية كبيرة. لقد التزمت بذكرى الرفيق عكيد من خلال تطوير حرب الكريلا الخاصة بي".

’ يستحق كل منهم كتابة كتاب عنهم ‘

ويشير القائد عبد الله أوجلان إلى أهمية فهم الشهداء بشكل جيد، وأضاف: "أجد صعوبة في التعبير. هناك الكثير من الشهداء النبلاء قد لا نعرف أسماء بعضهم. الأهم من ذلك، كل منهم يستحق كتابة الكتب عنه. ولكن يكاد بعضهم يضيع من الذاكرة. يجب إيجاد حل لهذا. في مقدمة هذا الحل هناك النهج الحزبي والنضال الذي لا يمكن هزيمته وشخصية الحزب السليمة والآمنة. في حضرة الشهداء، لا يوجد توجه آخر خارج هذا التوجه. يجب ان تفهموا الشهداء بشكل صحيح ".

بعض شهداء شهر ايار

في شهر أيار استشهد الآلاف من الثوار في أجزاء كردستان الاربعة وتركوا بصماتهم على النضال من أجل الحرية. في 1 أيار 1982 استشهد عبد القادر جوبكجو في بيروت نتيجة القصف الإسرائيلي. في 2 أيار 1983 استشهد عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني محمد قره سنغور وإبراهيم بلكين في قنديل، اللذين كانا يعملان من أجل الوحدة والنضال المشترك بين القوى الكردية نتيجة الحرب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. استشهد 83 من المناضلين والفنانين والصحفيين، معظمهم جرحى، في 16 أيار 1997 في المستشفيات ومراكز الثقافة والفنن والإعلام في هولير نتيجة هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني. في 2 أيار 2016 في استشهد قائد قوات الدفاع الشعبي آزاد سيسر وجكدار آمد في معركة مع الجيش التركي. تم إعدام الثوريات شيرين علمهولي وفرزاد كمانكر وفرهاد وكيلي وعلي حيدريان الذين كانوا في السجون الإيرانية في 9 أيار 2010 من قبل النظام الإيراني.

في 11 أيار 1992 استشهدت الفنانة مزكين (غربت أيدن) في هجوم للدولة التركية في تطوان. في 31 أيار 2005، استشهدت آمارا (أكين جرن دوغروك) في حادث مروري في جنوب كردستان. استشهد مقاتلو قوات الدفاع الشعبي إيريش (جنكيز أوزك) وأندوك (رمضان يلدز) في 27 أيار 2012 في قيصري نتيجة لعملية فدائية.