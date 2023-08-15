الـ 10 صباحاً مهلة أخيرة لحل مرتزقة الدفاع الوطني في الحسكة

نقلت مراسلتنا في مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا، عن وجهاء من قبيلة الجبور خلال اعتصامهم في الخيمة المنصوبة في حي تل حجر بمدينة الحسكة، أن القبيلة أمهلت مسؤولين إداريين وقياديين في قوات حكومة دمشق، حتى تمام الساعة الـ10 من صباح يوم غد، كمهلة أخيرة، للوقوف على حل مرتزقة الدفاع الوطني بشكل كامل، ومحاسبة عبد القادر حمو.

وأمهلت قبل الآن القبيلة لمرتين، الأطراف ذاتها على مدار اليومين الفائتين، إلا أن الأخيرة لم تستجب للمطالب، مما صعد التوتر بين المرتزقة وأبناء القبيلة، حتى تطور إلى اشتباكات أدت لإصابات بين أبناء القبيلة.

وجاء كل ذلك على إثر اعتداء قائد مرتزقة الدفاع الوطني ومرتزقته على أحد وجهاء قبيلة الجبور، الأمر الذي أثار سخط أبناء القبيلة الذين تجمعوا في محيط المربع الأمني في المدينة، وباتوا يطالبون بعزله، وحل المرتزقة بشكل نهائي.

(أم)

ANHA