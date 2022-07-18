البيت الإيزيدي: ثورة 19 تموز تصحيح لمفهوم الثورة الكلاسيكية

وأصدر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لثورة الـ 19 من تموز.

وذكر البيان أن "ثورة التاسع عشر من تموز 2012 ، ثورة روج آفا بدأت دون ضجيج أو مال قذر يُضخ عبر دول تابعة".

وأضاف "ثورة التاسع عشر من تموز بدأت بتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع فتأسست المجالس التي تطورت واصبحت بنية مؤسساتية جديرة بالاهتمام، وبدأت أكثر حين تصدت للمحتل التركي الآثم منذ دخوله الأول لرأس العين سري كانيه، لتصبح مثلاً ومثالاً للدنيا بعد تصديها لكل من حاول غزو الحسكة وشنكال وكوباني، ولتصبح قدوة يقتدى بها لأنها استمرت في مسيرة البناء رغم الحروب الخاصة والمعلنة، ولتصبح واقعاً على الأرض يلتف حولها كل مكون بقناعة المجرب".

وحيا البيت الإيزيدي في ختام بيانها ثورة الـ 19 من تموز: "نحن في البيت الإيزيدي لإقليم الجزيرة نثمن عالياً دور هذه الثورة والقيم العالية ونعتبرها تصحيحاً لمفهوم الثورة الكلاسيكية وقد وضعت النقاط على الحروف وهي مدعاة للافتخار والإشادة بها لأنها المنقذ، كانت وستبقى".

(ك)