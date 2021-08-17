البيت الإيزيدي: حكومتا بغداد وهولير والمجتمع الدولي يفتحون الطريق أمام إبادة الايزيديين

قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي، بعد ظهر اليوم، مشفى قرية سكينية التابعة لقضاء شنكال، وبحسب الأنباء الواردة، فقد تم استهداف المشفى بثلاث غارات، وهناك أنباء عن وقوع عدد من الجرحى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها شنكال من قبل جيش الاحتلال التركي، فمنذ تحرير المدينة من بطش داعش وهو يتعرض لهجمات مستمرة من قبل الاحتلال التركي، وبتاريخ 16 آب استهدفت الطائرات الحربية التركية سيارة القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن الذي استشهد إثر الهجوم برفقة ابن أخيه، بالإضافة إلى جرح 3 مدنيين أخرين.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية في البيت الإيزيدي، إلياس سيدو، أن مرتزقة داعش فشلوا في القضاء على المجتمع الإيزيدي، عقب الهجوم الذي شُنّ بتعليمات تركيا في 3 آب، نتيجة المقاومة التي أبداها أبناء شنكال وقوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وأشار إلياس سيدو إلى أن دولة الاحتلال التركي ومنذ تحرير شنكال وإلى الآن لم توقف هجماتها ضد المجتمع الإيزيدي، وتستهدف شنكال بشكل مستمر، وقال "واستشهد إثر الهجمات التركية العديد من القياديين والمناضلين أمثال مام زكي، وسعيد حسن، واليوم تشن هجوماً على مشفى قرية سكينية".

وأكد إلياس سيدو أن الهدف الرئيس من الهجمات التركية هو إبادة المجتمع الإيزيدي والشعب الكردي، وبيّن: "أن هذا الهجوم هو استكمال لمشروع إبادة المجتمع الإيزيدي". وأضاف أن الهدف الآخر هو إعاقة عودة المهجرين إلى تراب شنكال المقدس.

إلياس سيدو شجب صمت حكومتي بغداد وإقليم كردستان حيال الهجمات التي يتعرض لها شنكال، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، للخروج عن صمتهم وإبداء موقف صريح حيال الجرائم التركية بحق المجتمع الإيزيدي، وقال: "يجب إبداء موقف دولي حيال الهجمات التركية، الصمت الدولي وصمت حكومتي إقليم كردستان وبغداد يفتح الطريق أمام إبادة المجتمع الايزيدي".