البيت الإيزيدي يستلم ناجية إيزيدية كانت موجودة في دير الزور

وأشار مصدر من البيت الإيزيدي أن الناجية عاصمة قالت بأنها كانت تعيش في ظروف صعبة ببلدة البصيرة بريف دير الزور، وبعد سماعها بوصول أكثر من مختطفة إلى البيت الإيزيدي، وتأكدها أكثر من عدم صحة المزاعم التي كان يحيكها عناصر مرتزقة داعش الإرهابيون لتخويف وإرهاب المختطفات، ومنعاً لعودتهن إلى أهاليهن، قررت أن تسلم نفسها إلى مركز أسايش المرأة في الحسكة.

وبعد وصولها لمركز الأسايش تأكد الأخير من شخصيتها، ثم قام بإرسالها إلى مركز أسايش المرأة لإقليم الجزيرة والذي سلمها بدوره للبيت الإيزيدي لإعادتها إلى ذويها.

فيما تقدم البيت الإيزيدي بالشكر والتقدير لإدارة أسايش المرأة، التي قامت بتسليمها أصولاً إلى البيت الإيزيدي بتاريخ اليوم، الاثنين ٤/١/٢٠٢١.

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ANHA