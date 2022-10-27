البيت الإيزيدي يسلم الطفلة الإيزيدية جاني حيدر إلى YPŞ

سلم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، الطفلة الإيزيدية جاني زياد حيدر (من مواليد 2007) إلى وحدات مقاومة شنكال YPŞ، بعد تحريرها من قبل وحدات حماية المرأة، وقوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، وذلك خلال مراسم تسليم رسمية.

وكان قد أعلن البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة عن تحرير الطفلة الإيزيدية جاني زياد حيدر من مخيم الهول، والتي اختطفت أثناء هجوم مرتزقة داعش على قضاء شنكال في 3 آب 2014.

وتنحدر جاني زياد حيدر، من قرية سولاغ بقضاء شنكال، اختطفت من قبل مرتزقة داعش إبان هجمات المرتزقة على القضاء عام 2014، وكانت تقطن في مخيم الهول منذ عام 2019 في القطاع السادس- كومين 16 في قسم السوريين داخل مخيم الهول الواقع بمقاطعة الحسكة.

وجرت صباح اليوم، عملية تسليم جاني زياد حيدر، بحضور أعضاء لجنة المختطفات في البيت الإيزيدي، في مدينة الحسكة، والناطقة باسم وحدات حماية المرأة، روكسن محمد، والقيادي في وحدات مقاومة شنكال، عمر شنكالي.

وخلال عملية التسليم، تحدثت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة (YPJ)، روكسن محمد، عن المجازر التي تعرض لها الإيزيديون.

وقالت روكسن محمد: "على الرغم من ارتكاب 74 مجزرة بحق المجتمع الإيزيدي، إلا أن أهالي شنكال ووحدات مقاومة شنكال استطاعوا ردع كافة المخططات وهجمات الإبادة".

مضيفة، "إن إرادة الإيزيدين من أجل حماية أهلهم ومناطقهم وثقافتهم، أقوى من كافة هجمات الإبادة التي شنتها مرتزقة داعش".

وعاهدت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة، روكسن محمد، في نهاية حديثها، بمواصلة العمل حتى تحرير كافة النساء الإيزيديات المختطفات من قبل مرتزقة داعش.

بدوره، شكر القيادي في وحدات مقاومة شنكال، عمر شنكالي، كافة القوات العسكرية في المنطقة، ونوه إلى أن مقاومة الأهالي والوحدات مستمرة بعد تحرير قضاء شنكال، قائلاً: "سنستمر في مقاومتنا بكافة السبل على الرغم مما عاناه المجتمع الإيزيدي".

من جهتها، شكرت عضوة البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، نالين رشو، كافة القوى العسكرية، وأشارت إلى أنهم استطاعوا "تحرير 3 نساء إيزيديات مختطفات في شهر واحد، وذلك بفضل القوات العسكرية".

وانتهت عملية تسليم الطفلة الإيزيدية جاني زياد حيدر، بتسليمها إلى وفد وحدات مقاومة شنكال، وتوديعها من قبل القيادية روكسن محمد، وأعضاء البيت الإيزيدي.

يشار إلى أن وحدات حماية المرأة حررت شابتين أخريين، (سوسن حسن حيدر (24 عاماً)، وفاء علي عباس (18 عاماً)من مخيم الهول خلال المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في الـ 25 من آب الماضي.

(كروب/ م ح)

ANHA