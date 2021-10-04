البيت الإيزيدي يندد بالممارسات العدائية بحق شنكال ويؤكد أنها الملاذ الآمن لكل إيزيدي

تحاول قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني منذ الـ2 من تشرين الأول الجاري الدخول إلى قضاء شنكال بحجة الترويج لمرشحيهم في الانتخابات النيابية العراقية المزمع عقدها في الـ10 من الشهر الجاري.

الإيزيديون في شنكال أعلنوا رفضهم لدخول القوات، وأصدرت الإدارة الذاتية لشنكال بياناً قالت فيه إن PDK تحاول احتلال شنكال.

وبهذا الصدد وتنديداً، أصدر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، اليوم، بياناً للرأي العام، أشار فيه إلى أن من يريدون الدخول إلى شنكال والترويج لأنفسهم كانوا هم أنفسهم قبل فترة قصيرة يصرحون بأنها غير آمنة وغير مستقرة.

البيان قرئ في مقر البيت الإيزيدي في قرية قزلاجوخ بناحية عامودا من قبل عضو المجلس الإداري إلياس سيدو.

وجاء في نصه:" يقترب العاشر من تشرين الأول موعد الانتخابات البرلمانية في العراق وفي الخضم تتكشف النوايا والتوجهات، فمن لم يزر شنكال ولم يسأل عن حالها يصبح اليوم فدائياً، يحاول اقتحام الحدود التي اصطنعوها بذاتهم لخنق شنكال وشعبها".

بيان البيت الإيزيدي ندد بتصرفات بعض الشخصيات المحسوبة على الإيزيديين والذين يعملون لمصالحهم الشخصية، وتابع " هل حاولت فيان دخيل أن تسأل عن أبناء جلدتها بعد أن أصبحت لهم إدارتهم، مؤسساتهم وقرارهم؟

أليس غريباً أن الذين يحاولون زيارة مناطق شنكال هم نفسهم قبل فترة قصيرة كانوا يصرحون بأنها غير آمنة وغير مستقرة ، ألا يعني هذا أنهم يستجدون الأصوات ليحققوا لأنفسهم كرسياً ورواتب ولحزبهم مصالحه؟

كم كانت فيان كبيرة ودموعها صادقة، وكم كنا نقدر صدق روحها، لكنها منذ زمن أصبحت تستهلك كل ما ذكرناه لتصبح فارغة لا قيمة لها وهي تحاول اليوم مع بعض المدعين دون ذكر أسمائهم فتح الجرح الإيزيدي وتحويل معاناته إلى مجرد قضية أحزاب لا أكثر .

لا بد أن يعلم الجميع اليوم أن شنكال تتباهى بذاتها رغم آلامها فشعبها شيباً و شباباً ، نساء ورجالاً ، هم الذين يشكلون إدارتها، ويقترحون توجهاتها التي لا تتعارض مع الممكن والمطلوب في العراق الاتحادي، فما هي الدواعي إذاً لكل هذه الدعاية الإعلامية و إقحام اسم حزب العمال الكردستاني في منعهم من دخول شنگال، أليس هذا دليل ضعف ووهن يعتريان كل خططهم".

البيت الإيزيدي أكد أن شنكال لها إرادتها وتعني الملاذ الآمن لكل إيزيدي "على هذه المجموعة التي تحاول قلب الحقائق أن تحترم نفسها وأن تحترم أكثر إرادة شنكال والإيزيديين في كل مكان لأن شنكال تعني إيزيدخان وهي بالتالي عمق وملاذ آمن كل إيزيدي أينما حط به الرحال نتيجة الفرمانات والظلم والإقصاء.

نكررها عالياً، لن تنفع كل هذه المهاترات كما لم تنفع قبلاً حين حددتم المهلة وقلتم فلتغادر العناصر الغريبة، حينها باءت محاولتكم بالفشل لأن الشنكاليين هم العناصر الغريبة التي قصدتموهم، واليوم أيضاً من يقف في وجه من لا يمثله هو الشنكالي العنيد، الناجي من 73 فرماناً ومن آلاف المؤامرات التي حاولت قتل الحياة فيه".

(كروب/ س س)

ANHA