البيت الإيزيدي يدين التهديدات على شنكال ويدعو المجتمع الدولي حماية الايزيدين من تكرار الهجمات

وجاء ذلك عبر بيان أصدره البيت الإيزيدي لإقليم الجزيرة، قال فيه:

"يستمر أصحاب النوايا السيئة في تهديد شنكال وإدارتها بالهجمات والاعتداءات بحجة قوى غريبة على أرضها وهي افتراءات محضة تم التحضير لها من قبل الأطراف التي تريد الهيمنة على قرار أهل شنكال ومصادرة حقها في إدارة نفسها بالاعتماد على ذاتها.

مايجري اليوم هو تكرار لكل الآلام التي عانى منه المجتمع الإيزيدي منذ أمد بعيد، من اقصاء وقتل ونكبات، وفرمانات، ومازلنا نخشاها ونعيش هواجسها، يضاف إلى كل هذا، مجاهرة تركيا بشن حرب على مناطق شنكال، وهو الأمر الذي يؤكد ضلوع أردوغان في التخطيط والتحشيد لمثل هذه المؤامرة القذرة على شعبنا.

متى كانت شنكال تدير نفسها، ومتى كانت تمتلك قوتها الذاتية للدفاع عن شعبها وجبلها وسهلها وحتى عن تراثها وأوابدها، أليس قوات حماية شنكال هي التي تضم الآلاف من أبنائها، أليست أسايش شنكال مصدر الأمن والأمان لشعبها، أليست أدارتها الذاتية مكونة من شعبها ومنتخبة من أبنائها، لماذا اذا كل هذا الهجوم وهذه التهديدات اليومية والمستمرة تجاه هذه الإدارة. ألا يعني هذا أنهم يريدون القضاء على مكتسبات هذا الشعب ووأد تجربتها الديمقراطية في إدارة أنفسهم أسوة ببقية المناطق في العراق والعالم؟.

إننا في البيت الإيزيدي لإقليم الجزيرة نستنكر هذه التهديدات، ونعلن وقوفنا إلى جانب قرار شعبنا، وندعو المجتمع الدولي إلى منع تكرار أي هجوم على شعبنا في موطنه وهو الذي لم يعتد على أحد أو تدخل في شؤونه.

تحية لروح الشهيد خضر هبابي ومن خلاله لكل شهداء الحرية والكرامة الذين قضوا دفاعا عن شنكال وأهلها والخزي والعار للخونة والمحتلين وأصحاب النوايا الخبيثة.

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ANHA