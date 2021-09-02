البيت الإيزيدي واتحاد المرأة الإيزيدية يستنكران هجمات تركيا على شنكال

وتجمّع العشرات من أبناء المجتمع الإيزيدي وممثلون عن المؤسسات المدنية في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أمام البيت الإيزيدي في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود.

وحمل المشاركون في البيان صور القائد عبد الله أوجلان وشهداء القصف التركي على شنكال وأعلام البيت الإيزيدي واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا.

وقرئ البيان باللغتين: الكردية من قبل عضوة منسقية المرأة الإيزيدية في روج آفا، نيروز أدو، والعربية من قبل عضوة البيت الإيزيدي أفشين مستو.

وجاء في نص البيان:

"تزداد حدة الهجمات الشرسة والأيادي القذرة والنفوس الضعيفة التي ليس لها هم في هذه الحياة إلا القضاء على المدنيين الأبرياء العزّل الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين هجروا قسرًا من ديارهم وذاقوا الويلات في تلك المخيمات".

وتابع البيان "رغم العناء الذي يواجهه المدنيون العزّل؛ تعمل الدولة التركية على قصفهم وتشريدهم وقتلهم بدون أي ذنب، سوى أنهم يحتمون في المخيمات. فكل بقعة يقطنها الكرد أصبحت هدفًا أساسيًّا لاستهدافهم بأبشع الطرق، فكل المؤامرات والمخططات القذرة أصبحت واضحة لنا نحن الكرد، وأصبح مشروعنا، مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك، الكابوس الذي يهدد كل أعداء الإنسانية؛ لأنه يفشل جميع مخططاتهم في كل جغرافية يقطنها الكرد، ويكسر كل الحواجز التي تؤدي إلى ممارسة السلطة وكسب المصالح والاستفادة من تفريق الشعب الكردي وتشتيته وعدم ممارسة حقه الطبيعي في العيش بأمان".

واستنكر البيان " تلك الهجمات على أهلنا في المخيمات"، وناشد العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان "لتكف يد الغدر عن هذه الهجمات غير المبررة بحق أهلنا في كل المخيمات التي تأوي الكرد. فبردًا وسلامًا على أهلنا في كل بقعة أرض".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ح م/م)

ANHA