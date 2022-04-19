البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة: هجوم الجيش العراقي على شنكال هو تنفيذ للمخططات التركية

وجاء ذلك في بيان أصدره البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، اليوم، بصدد الهجمات الأخيرة للجيش العراقي على نقاط تتمركز فيه "أسايش إيزيدخان" بقضاء شنكال.

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو، وذلك في مقرهم الواقع في قرية قزلاجوخ بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وفيما يلي نص البيان:

"سؤالنا الملح، هل هذه هي المعايير التي يعتمدها العالم اليوم وهو يرفع الشعارات العالية والبراقة، أهكذا يكافأ شعب مازالت جراحه نازفة، هل هذه هدية العيد من مدعي الديمقراطية، والعراق الفدرالي الذي توسم فيه الإيزيديون الخير والرخاء.

بل الخلاص من التهميش والإقصاء والصهر والإبادة، ما الضرر الذي يتركه شعب مسالم على العراق في وقتنا هذا، أليس من حقه إدارة نفسه أسوة بباقي المناطق ضمن الدولة الفدرالية، وتحقيق حلمه بالخلاص من الظلم، الحفاظ على بقية ما تبقى منه في جبله وسهله.

فمنذ مساء الأمس تهاجم القوات العراقية مناطق شنكال رغم مناشدات الأهالي لها بأن تترك الايزيديين يحتفلون برأس سنتهم (عيد الأربعاء الأحمر) الذي يعني السلام والوئام ومحبة الآخر، كل ممارسات وطقوس هذا العيد سامية وعظيمة لولا هذا اللؤم الذي يحاول إفراغه من مضامينه، لمنع قيم الخير والمحبة والجمال من أن تسود.

إن تنفيذ الحكومة العراقية لمخططات الدولة التركية دلالة على توجه خطير ينافي كل المعايير الأخلاقية، فليس من الأخلاق أن تحارب دولة ما شعبها تنفيذاً لرغبات من لا يريد لها الخير أصلاً، بل تراها ضمن خرائطها المرسومة بذهنية الباغي على أرض وتاريخ غيرها محاولة محوها وإنهائها بشكل نهائي وجعلها أثراً بعد عين.

إن التفاهمات المشبوهة بين القوى الإقليمية للقضاء على مكتسبات شعبنا في شنكال جريمة كبرى يراد من خلالها تهجير شعب أصيل من أرضه التاريخية، وتغيير ممنهج لديمغرافيتها، رغم إيمانها بأنها لن تحقق ما تريد، استناداً منا على التاريخ وإصرار شعبنا على المقاومة ورد العدوان كما كل مرة.

إن تزامن الهجوم على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شنكال دلالة واضحة على انغماس هذه الأطراف مع مآرب عنصرية غايتها القضاء بشتى السبل على كل من يطالب بحريته وحقه في العيش بكرامة.

من هنا ونحن ننتظر إطلالة العيد الكبير، عيد رأس السنة الإيزيدية نهيب بكل المنظمات الدولية والمهتمين بحقوق الإنسان أن يبادروا لوقف هذا الإرهاب بحق شنكال وكذلك مناطق الدفاع المشروع وهو أقل ما يجب فعله".

(كروب)

ANHA