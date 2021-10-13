البيت الإيزيدي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يحيي عيد جما

يجتمع الإيزيديون في السادس من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام لإحياء عيد جما (الحج) في معبد لالش الواقعة بالقرب قضاء شيخان بجنوب كردستان والذي يعتبر من أهم الأعياد الإيزيدية، وتستمر مراسم العيد مدة 7 أيام، أي حتى يوم 12تشرين الأول.

وخلال هذه الأيام يمارس الإيزيديون طقوسهم في معبد لالش والتي تتضمن زيارة جبل عرفات ويتم تعميدهم بماء النبع (كاني سبي) إلى جانب رقصة سما.

ونظراً لعدم قدرة أبناء المجتمع الإيزيدي في حلب زيارة معبد لالش بسبب صعوبات التنقل بين روج آفا وجنوب كردستان وتفشي فيروس كورونا، أحيا البيت الإيزيدي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عيد جما، اليوم في مدينة حلب.

وشارك في مراسم العيد العشرات من أبناء المجتمع الإيزيدي وممثلون من الديانة الإسلامية.

وتبادل المشاركون التهاني، فيما قدم البيت الإيزيدي الحلويات وتم إشعال الشموع بجانب مجسم للالش.

وبهذا الخصوص قالت عضوة في البيت الإيزيدي كله غزالة "كان من المفترض أن نحتفل بهذا العيد في معبد لالش ولكن بسبب الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأهالي على الحدود السورية العراقية إلى جانب تفشي وباء كورونا، قمنا بإحياء عيد جما في البيت الإيزيدي في حلب".

ودعت غزالة إلى أن يكون هذا العيد بداية للسلام والأمن والاستقرار في العالم، متمنية عودة الأراضي المحتلة إلى أصحابها وأن يعود الأمن والسلام إلى مناطق روج آفا.

(ح م/ ف)

ANHA