البيت الإيزيدي في حلب يوزع مساعدات مالية على متضرري الزلزال

في استجابة إنسانية، ولتقديم المساندة والدعم المادي لمتضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وباكور كردستان وتأثرت به مناطق عدة في سوريا، أرسل اتحاد الإيزيديين والمرأة الإيزيدية في أوروبا مساعدات مالية؛ للمتضررين من الزلزال في حلب.

في هذا الصدد، بيّنت الناطقة باسم الإتحاد في حلب، أن المساعدات جُمعت من قبل اتحاد الإيزيديين والمرأة الإيزيدية في أوروبا، وقالت: "وزعنا المساعدات في حلب، عبر البيت الإيزيدي الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب".

وتقدمت نوروز بالشكر لكل من ساهم في مساعدة المتضررين؛ جراء الزلزال، وقالت "نتمنى أن نبقى يداً واحدة دائماً وأن نساند بعضنا في مثل هذه المِحن".

(ن ش/ ل م)

ANHA