البيت الإيزيدي في حلب ينتقد إهمال الجهات المسؤولة للإيزيديين في مخيم شاريا

أصدر البيت الإيزيدي في حي الشيخ مقصود اليوم، بيانًا حول احتراق مئات الخيم في مخيم شاريا الذي يأوي الإيزيديين في محافظة دهوك جنوب كردستان، يوم أمس، وذلك بحضور العشرات من الإيزيديين وأعضاء البيت الإيزيدي.

وقرأت جيلان مستو، العضوة في البيت الإيزيدي، البيان، وجاء فيه:

"عندما تم الهجوم على شنكال سنة ٢٠١٤ رأينا كيف أن الشعب الإيزيدي ترك دياره وأرضه هربًا من بطش داعش وكيف تم انسحاب حكومة إقليم كردستان، التي تركت هذا الشعب يواجه مصيره ويلقى حتفه، وكيف شُرّد ثم قُتل بعض الذين لم يغادروا ديارهم وأُخذت نساؤهم كسبايا، وكيف بيعت في سوق النخاسة.

وعلى هذا الأساس تم فتح مخيمات للشعب المُجّهر من دياره، منها مخيم شاريا الذي أنشئ في دهوك بدعم من حكومة الإقليم، وللأسف هذا المخيم لم يكن مجهزًا بوسائل الحماية، مما أدى إلى اشتعال النار فيه بتاريخ 2021-6-4، وأحرق ٤٠٠ خيمة بالكامل، هذه الأعمال إن دلت على شيء فإنما تدل على إهمال الجهات المسؤولة في إيصال الدفاع المدني والإسعافي لمنع انتشار النار فيه، وكانت الأضرار مادية وليست في الأرواح".

وناشد البيت الإيزيدي في حلب جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية النظر في وضع الإيزيديين المقيمين في المخيمات ودعمهم وتأمين الحماية لهم، لكي يستطيعوا العودة إلى ديارهم وإعادة إعمار منازلهم ليتمكنوا من العيش بسلام وأمان.

كما ناشد الدول التي تدّعي حماية الأقليات النظر في وضعهم وتشجيع الأهالي على العودة من خلال الاهتمام بقضاياهم الاجتماعية.

(ع س/ج)

ANHA