البيت الأبيض: خطاب مرتقب للرئيس الأميركي حول الأوضاع في أفغانستان

وأوضح البيت الأبيض في بيان له: أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيُجري خطاباً حول الوضع الحالي في أفغانستان، مؤكداً أنه سيتحدث في المقام الأول عن عملية الإجلاء من داخل أفغانستان، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ويواجه الرئيس الأميركي موجة من الغضب نتيجة قرار الانسحاب من أفغانستان والذي أدى إلى سقوط البلاد في أيدي حركة طالبان، حيث أظهر استطلاع لـ "رويترز" تراجع التأييد لبايدن ووصوله إلى أدنى مستوى له مع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من أميركا مطلع الأسبوع.

وصُنف الرئيس، الذي أشاد في الشهر الماضي فقط بالقوات الأفغانية باعتبارها "مجهزة بشكل جيد مثل أي دولة أخرى في العالم"، بأنه أسوأ من الرؤساء الثلاثة الآخرين الذين أشرفوا على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

(د ع)