البيشمركة القدامى يشيدون بمواقف KCK ويؤكدون أن الدولة التركية تسعى لإبادة الكرد

وقع زلزالان في 6 شباط/فبراير الفائت بقوة 7.6 و7.7 درجة في مدينة مرعش بباكور كردستان وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا.

وبعد يومين من الزلزال، دعا الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، إلى تعليق جميع العمليات في الجبال والمدن؛ بسبب الزلزال.

وبناءً على دعوة KCK، قرر مركز قيادة الدفاع الشعبي (NPG) وقف الأنشطة العسكرية ما لم يشن العدو الهجمات وعلى الرغم من قرار وقف العمليات العسكرية، فإن دولة الاحتلال التركي تواصل قصفها، وتستخدم الأسلحة الكيماوية عشرات المرات يومياً.

وتحدث عدد من أعضاء جمعية البيشمركة القدامى في هولير لوكالة روج نيوز عن أهمية دعوة منظومة المجتمع الكردستاني؛ لوقف العمليات العسكرية.

دولة الاحتلال التركي تختار الحرب دوماً

وقال كوران جلال إن: "هذه ليست المرة الأولى التي تقود فيها منظومة المجتمع الكردستاني عملية السلام، إلا أن الدولة التركية لم تقبل أبداً هذه الدعوات السلمية واختارت الحرب دائماً".

وأشار جلال إلى أن تركيا كان عليها أن تقبل دعوة منظومة المجتمع الكردستاني، وأضاف: "دعوة وقف الأنشطة العسكرية بادرة سلمية، واتخذ هذا القرار في وقت تهاجم فيه الدولة التركية روج آفا وجنوب كردستان، وعلى تركيا اختيار طريق السلام".

موقف نضالي من أجل السلام

وقال سرباز عبد الله: "تعليق الأنشطة العسكرية من قبل منظومة المجتمع الكردستاني؛ هو موقف نضالي من أجل السلام، لكن تركيا ترفض طلب السلام وتختار الحرب كخيار دائم".

وأضاف: "إن وقف الأنشطة العسكرية هو عمل إنساني، لكن الدولة التركية بالمقابل تهاجم الشعب الكردي في روج آفا وجنوب كردستان دون انقطاع؛ لأن هدف الدولة التركية هو القضاء على الشعب الكردي".

(ك)