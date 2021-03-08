ألبين هارون: الثامن من آذار هو حقيقة النساء اللواتي يبحثن عن حريتهن

وخلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة في مدينة الحسكة التي أقيمت في السد الغربي بالمدينة، بمشاركة المئات من نساء مقاطعة الحسكة، تحدثت باسم المجلس العسكري في مدينة الحسكة ألبين هارون، وقالت في مستهل حديثها "في البداية نبارك الـ 8 من آذار على القائد عبد الله أوجلان وجميع شهداء الثورة وجميع نساء العالم والحضور".

وأضافت ألبين "الثامن من آذار هو حقيقة النساء اللواتي يبحثن عن حريتهن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فبفضله تعلمنا أن نحارب من أجل حريتنا، وها قد مرت السنوات ونحن نحارب على هذا التراب".

ونوهت ألبين هارون قائلة "نحن النساء في شمال وشرق سوريا أثبتنا للعالم كله أنه أينما وجدت المرأة وجدت الحرية، ونحن لكي نثبت حريتنا ووجودنا يجب أن نعيش على فكر وفلسفة القائد أوجلان.

ألبين هارون جدّدت في نهاية حديثها عهد المقاومة حتى تحقيق حرية المرأة.

وباسم مؤتمر ستار تحدثت منسقية المؤتمر في مقاطعة الحسكة سوزدار عفرين، وأرسلت سلامها إلى القائد عبد الله أوجلان، وباركت مقاومته في سجون الاحتلال التركي، وقالت: "نبارك يوم المرأة العالمي على القائد والشهيدات اللواتي استشهدن في سبيل حرية وكرامة الوطن، وعلى نساء العالم أجمع، واللواتي حضرن هذه الاحتفالية بجميع مكوناتهن وطوائفهن".

وأضافت "كما نبارك المقاومة العظيمة التي أبداها أبطالنا في جبال غاري، وخاصة مقاومة المرأة الحرة في جبال كردستان، التي بفضل تضحيتها نحتفل في هذا اليوم".

وطالبت سوزدار عفرين في نهاية كلمتها جميع نساء العالم برفع وتيرة نضالهن ومقاومتهن للحصول على حقوقهن.

وتستمر فعاليات اليوم المرأة العالمي في مدينة الحسكة بتقديم العروض الفنية والفلكلورية.

(كروب/س و)

ANHA