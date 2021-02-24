البرلماني مراد جبني: نواصل المقاومة ضد الهجمات

وتحدث البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية في إزمير، مراد جبني، لوكالتنا، حول هجمات الاحتلال التركي ضد مناطق غاري ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وكذلك ضغوطات الدولة التركية ضد حزب الشعوب الديمقراطية.

ونوّه مراد جبني إلى أن تحالف السلطة في تركيا عمل، خلال السنوات الأخيرة، على استمرار بقائها في السلطة من خلال العمل على إسكات صوت حزب الشعوب الديمقراطية، وأشار إلى أن هذا الأمر ليس موجهًا لحزب الشعوب الديمقراطية فقط، بل إنه يعني في الوقت نفسه السعي من أجل طمس وإنهاء نضال حرية الشعب الكردي بشكل عام.

كما نوّه جبني إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحالية تختلف كليًّا عن سياساته السابقة إبان بداية فترة حكمه، وقال: "سياسة ’التحالف الجمهوري‘ (AKP-MHP)، تتمحور حول ’هل تعلمون ما هو ثمن الرصاصة الواحدة؟‘ تركيا تعاني من أزمة متعددة الأوجه، سياسة قائمة بشكل أساس على معاداة الشعب".

وأضاف جبني: "حزب الشعوب الديمقراطية يعاني من أزمة إدارية، ويسعى إلى القضاء على حزب الشعوب الديمقراطية، إنه يستهدف تنظيم الطبقة العاملة، ويسعى إلى إنهاء الإضرابات، ونهب الطبيعة، ويستهدف نضال النساء ونشاطات جامعة بوغازجي. إلا أن حزب الشعوب الديمقراطية يمثل ديمقراطية أوسع، ووجوده يعتبر خطرًا وتهديدًا كبيرًا لتحالف السلطة.

ولكيلا نقع في حالة الصمت المطلق، يجب على الجميع الصمود والمقاومة. حزب الشعوب الديمقراطية يقول ويسير ويكافح ويعمل على إنهاء جميع هذه المخططات والألاعيب، ومن جهة أخرى، ولأن حزب الشعوب الديمقراطية يواصل الصمود والمقاومة، فإنه بهذا الموقف يشجع باقي القوى الديمقراطية، ويمنح الشجاعة والجرأة للجميع.

لذلك يسعون إلى تجريمه أو تصفيته بشكل نهائي، وهذا الأمر لا يتعلق بحزب الشعوب الديمقراطية فقط، بل إن ذلك يعتبر ضرورة قصوى من أجل بقاء سلطتهم الفاشية الأحادية".

’على الرغم من الهجمات، حزب الشعوب الديمقراطية يعزز قوته‘

وحول الحملات الأمنية المتواصلة ضد حزب الشعوب الديمقراطية، قال جبني: "لهذه الحملات عدة أسباب؛ فهم يقولون لماذا انضممتم إلى حزب الشعوب الديمقراطية، لماذا تشاركون في الانتخابات، لماذا كنتم مسؤولين عن صناديق الاقتراع؟ وتتواصل مثل هذه الحملات. وعلى الرغم كل الاعتداءات والحملات على حزب الشعوب الديمقراطية، إلا أن أصوات الحزب لم تتراجع، وجميع الاستبانات تشير إلى عدم تراجعها، لا يمكنهم إرهاب الجماهير من خلال هذه الحملات والهجمات ضد حزب الشعوب الديمقراطية."

وأضاف مراد جبني: "اليوم تسعى الطبقة العاملة إلى تنظيم مسيرة باتجاه أنقرة، كما أن أهالي القرى في مناطق البحر الأسود منتفضون، والمؤسسات نفسها التي تعتدي على الشعب الكردي، تعتدي عليهم أيضًا.

وكذلك الأمر بالنسبة للأهالي الذين يعيشون في منطقة إيجة، حيث يتعرضون لهجمات الشرطة وقوات الجندرمة، لذلك فإن السلطات لم يعد بإمكانها أن تفعل كل شي كما يحلو لها.

إن هذه الأزمة تتعمق باستمرار، لذلك فإن الحملات والهجمات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطية لا تفيد في زيادة أصواتهم. ولا يحققون أي نتيجة تكون في صالحهم".

’حزب الشعوب الديمقراطية هي العقبة الوحيدة أمامهم‘

وقال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية في إزمير، مراد جبني، إنه تم تأسيس امبراطورية للمجرمين في تركيا، ولن ينجو أحد من هذه الجرائم، وأضاف أيضًا: "لقد أسسوا شبكات علاقات مشبوهة قائمة على المصالح، لدرجة لم يعد باستطاعتهم رعاية الشركات التابعة لهم، إنهم لا يستطيعون القضاء علينا، وما نواجهه حاليًّا هو أنهم يعتبرون حزب الشعوب الديمقراطية العقبة الوحيدة أمامهم، أي أن الثوريين والاشتراكيين يعتبرون عقبات بالنسبة لهم، وإن تمكنوا من إسكات صوتهم، أو القضاء عليهم، فسيتمكنون من إطالة عمرهم أيضًا، ولذلك فإنهم يفعلون كل ما يلزم لهذا الأمر.

إنهم يخافون من الأشخاص المنظمين، وهذا هو هدفهم الأساسي من الهجوم على حزبنا وتنظيمنا".

جبني نوّه أيضًا إلى أن حزب العدالة والتنمية لم تعد لديه أية سياسة سوى سياسة معاداة حزب الشعوب الديمقراطية، وأضاف: "في البرلمان نقول لهم إن أوضاع القرويين صعبة، ويجب أن تدعموهم، كما نقول مثلًا إن أوضاع الحرفيين وأصحاب المحال صعبة جراء جائحة كورونا، كما نطرح على الدوام موضوع الاعتداءات التي تتعرض لها النساء بشكل متواصل، ولكنهم يحاولون ترهيبنا. والآن أيضًا يفعلون ذلك.

وفي مرة يتعرضون فيها لأوضاع حرجة وأزمات، يطلقون الشعارات والخطابات العنصرية بهدف تعزيز قوتهم، وعدا ذلك لا توجد لهم أي سياسة أخرى".

'أطلقوا حملة بهدف تحقيق النصر لكنهم فشلوا‘

وتابع مراد جبني: "قبل الهجمات على غاري، قلنا مرارًا وتكرارًا إن هذه القضية لن تحل بسياسات العنف والحملات العسكرية، وقلنا إن هذا خطأ، وقلنا لهم إنكم تصرون على انتهاج الأساليب نفسها التي تم انتهاجها حتى الآن من أجل حق القضية.

تقولون إنكم سوف تحلون القضية عبر سياسات العنف، ونحن نقول، لا، لا يمكنكم حل القضية بهذه الطريقة، ويجب عليكم أن تحلوا هذه المسألة، يجب أن تجلسوا مع ممثليهم وأن تعترفوا بحقوق الشعب.

وفي هذا الموضوع، فإن تحالف حزبي العدالة والحزب القومي يعمل بشكل اعتباطي، ومهما فعلوا لا ينجحون.

لقد أحضروا والدة أحد الجنود الذين قتلوا في غاري إلى مؤتمر حزبهم من أجل استغلالها للدعاية في صالة المؤتمر، وهذا الأمر أزعج مؤيدي الحزب، لقد بدؤوا بإطلاق هذه الحملة بهدف تحقيق نصر كبير، لكنهم لم ينجحوا".

وأضاف أيضًا: "لو أنهم انتصروا في غاري، لكانوا بدؤوا باستهداف المعارضة أيضًا، ولحقّقوا النصر مستقبلًا، ولكن عندما حدث العكس، ظهرت مشاكل كبيرة.

ولأن لديهم مشاكل كبيرة، فإنهم يحاولون تجاوز هذه الأزمة من خلال تصعيد الهجوم ضد حزب الشعوب الديمقراطية، والآن يحاولون التغطية على فشلهم من خلال تجريمه وإغلاقه.

ولكن ليفعلوا ما يريدون، فإنهم لن ينجحوا في ذلك. نحن نتحدث عن مسيرة تمتد 6 أعوام، وإذا كانوا فعلًا يرغبون في إعادة الجنود ورجال الشرطة وأعضاء المخابرات أحياء، فلماذا واصلوا قصف المنطقة لأربعة أيام متواصلة؟ يجب أن يجيبوا عن هذا السؤال؟.

’يجب على الجميع أن يبدوا الشجاعة في مسألة قضية غاري‘

وحول مقاومة غاري بيّن مراد جبني أن على باقي الأحزاب أن تبدي الجرأة والشجاعة في مسألة موضوع هجمات غاري، وقال في هذا الصدد: "نحن في حزب الشعوب الديمقراطية نطرح الموضوع، ومن الواضح جدًّا أن على بقية الأحزاب أيضًا أن تطرح هذا الموضوع، لأن الشعب يسأل أيًضا.

وقد قلنا ذلك سابقًا إن كل هذه المشاكل ظهرت بسبب عدم إيجاد حل جذري للقضية الكردية، وإذا لم يتخلوا عن هذه السياسة، فإن هذه السياسة سوف تستمر مع الأسف، وإذا كانوا جادّين فعلًا من أجل حل هذه القضية، فإن هناك مهام ومسؤوليات تقع على عاتق الجميع".

’حزب العدالة والتنمية يعتمد بشكل أساسي على سياسة الاستغلال‘

مراد جبني نوه إلى أن حزب العدالة والتنمية يصر على مواصلة سياساته القائمة على الاستغلال، وأنه سيفعل كل ما بوسعه لتحقيق أية مكاسب، وأضاف أيضًا إن حزب العدالة والتنمية كان قد وعد بأمور كثيرة فيما يخص القضية الكردية، ولكن اتضح فيما بعد أن هدفه كان مغايرًا".

وأضاف جبني: "خلال فترة قصيرة جدًّا اتضح أن لديه أهدافًا معايرة، وهذا الموضوع تاريخي. نحن نعلم أن هذه القضية لم تبدأ مع حزب العدالة والتنمية. نحن نتحدث عن مصير 15 إلى 20 مليون من الشعب الكردي.

هؤلاء لديهم مطالب، وبعد مرور 100 عام، لا يمكن لكم أن تتغاضوا عن هذه المطالب، هذا غير ممكن، لذلك فإننا أمر واقع لا مفر منه، وهو أنه يجب تلبية هذه المطالب".

جبني أشار أيضًا إلى وجود مقاومات متباعدة ومحدودة في تركيا منذ فترة طويلة، وقال في هذا الصدد: "المقاومة المشتركة مستمرة. والشعب الكردي بطبيعة الحال يعيش حالة مقاومة مستمرة، والطبقة العاملة أيضًا صعّدت المقاومة، وخاصة خلال فترة الجائحة. والخصائص المشتركة لجميع هذه المقاومات هي أنها تعلم وتدرك أن وجهتها هي أنقرة.

وعليه فإن السؤال الملحّ المطروح أمامنا الآن هو ’ماذا نفعل؟‘، فإذا كانوا يهاجمون تنظيمنا، فيجب علينا أن ننظم التنظيم، هذا ما يفرضه عليها النضال المشترك".

’المرحلة تتطلب تعزيز التنظيم‘

وحول مقاومة طلاب جامعة بوغازجي، قال جبني: "في جامعة بوغازجي ظهر بشكل جليّ أن هجمات الأوصياء لا تستهدف حزب الشعوب الديمقراطية فقط، لقد قاموا بتعيين شخص غير مؤهل كوصي على إحدى أفضل الجامعات في البلاد، ولذلك لا من التصرف والتحرك وفق ما يقتضه النضال المشترك".

كما أكد مراد جبني على سعي حزبهم إلى تعزيز تنظيمه، وقال في هذا الصدد: "أستطيع القول إننا متفائلون جدًّا، فالحركة تتطور نحو الأمام، ولديها ما يؤهلها لتعزيز صفوفها. وفي هذه المرحلة، الأمر المطلوب هو بناء قوى النضال المشترك، ونحن نسعى إلى تحقيق الثورة الذهنية".

وقال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية في إزمير مراد جبني في ختام حديثه: "نحن في حزب الشعوب الديمقراطية، وجميع القوى الثورية والديمقراطية ندرك جيدًا أننا أمام مرحلة عصيبة، ولكننا قريبون جدًّا من تحقيق النصر.

نحن نرى ذلك بشكل جليّ نحن متفائلون، ونسعى بكل عزم إلى نشر هذا التفاؤل. ومما لا شك فيه إننا سوف نقدم التضحيات، ويجب على جميع أبناء شعبنا أن يساندوا هذا النضال بطريقة ما، فنحن قريبون جدًّا من تحقيق النصر.

ربما سنواجه حصارًا مشددًا، ولكنهم يهاجموننا لأنهم ضعفاء ويائسون، وسوف نحقق النصر أينما كنا".