البرلماني الإيطالي إيراسمو بالازوتو: يجب التحقيق في استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على باشور كردستان، منذ 23 نيسان الماضي. لا يستطيع خلالها الجيش التركي التقدم أمام مقاومة الكريلا؛ لذا يحاول استخدام الغازات الكيماوية لكسر هذه المقاومة.

وكانت قوات الدفاع الشعبي قد أعلنت في الـ 24 من تشرين الأول الجاري أن الجيش التركي نفذ 323 هجومًا بالأسلحة الكيماوية ضدها في الأشهر الستة الماضية، لكن العدد الإجمالي أكثر من ذلك بكثير.

وقدّم البرلماني الإيطالي إيراسمو بالازوتو للبرلمان الإيطالي مقترحًا حول استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية ضد الكرد، وتحدث لوكالتنا حول ذلك وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي.

وأوضح إيراسمو بالازوتو أن الجيش التركي يستخدم الغازات الكيماوية ضد الكرد، مؤكدًا أنهم يسعون للفت الانتباه لهذا الأمر، وقال: "لقد وضعنا هذا الموضوع على جدول أعمال البرلمان لترد حكومتنا على استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية ضد الكرد في العراق وسوريا".

وأشار إلى أن إيطاليا، بصفتها عضوة في الناتو تولي أهمية لموضوع منع الدولة التركية من استخدام الأسلحة الكيماوية، وتابع: "ضغط القوى الدولية بإمكانه أن يحقق نتائج ضد الدولة التركية. أعتقد أنه في حال الضغط على تركيا فإنها ستتخلى عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

كما نوّه إلى هجمات الدولة التركية على باشور ولفت الانتباه إلى قتل المدنيين، قائلًا: "هجوم الدولة التركية على الشعب الكردي جُبن. نشكر الكرد لقضائهم على مرتزقة داعش، وإعطائهم درس الديمقراطية في المنطقة. لقد أظهر الكرد للعالم أنه بالإمكان بناء نظام ديمقراطي ضد الإسلاميين المتطرفين في العالم، والقضاء على المرتزقة المتطرفين. من الجبن أن تقوم قوة عضوة في الناتو بهجوم عسكري ضد هذا النضال الديمقراطي".

وذكر إيراسمو بالازوتو أنه يجب على حكومة إيطاليا دعوة الهيئات المستقلة إلى مكان استخدام الأسلحة الكيماوية والتحقيق في الأمر، مضيفًا: "يجب التحقيق في ادعاءات استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية. من أجل البحث في استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية في باشور كردستان وسوريا يجب أن تفتح القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تحقيقاً مستقلًا. ويجب اتخاذ هذا الإجراء على الفور".

مبيّنًا أنه يمكن لحكومة إيطاليا منع بيع الأسلحة المستخدمة في النزاعات والتي تنتهك حقوق الإنسان للدول الأخرى، ومضى قائلًا: "لقد انتهكت الحكومة الإيطالية عدة مرات هذا القانون بشخص الدولة التركية. يجب أن تفكر الحكومة الإيطالية بنطاق أوسع في هذا الإطار. لم نقدم حظر الأسلحة فقط في هذا الاقتراح. لقد أوضحنا أنه يجب نناقش دور تركيا في زعزعة استقرار المنطقة باعتبارها عضوة في الناتو وأي موقف علينا اتخاذه حيال هذا الأمر".

وأوضح إيراسمو بالازوتو أن طريق السلام والحرية هو طريق طويل، وأضاف قائلًا: "سيقاوم الشعب الكردي دائمًا من أجل طريق السلام الطويل والحافل بالمصاعب ويجب أن ندعمهم في هذه المقاومة".

(ر)

ANHA