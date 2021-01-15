البرلمان اليوناني يوافق على شراء طائرات فرنسية الصنع

وكجزء من خطة تحديث القوات المسلحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية في كانون الأول/ سبتمبر، فقد خصصت 11.5 مليار يورو (14 مليار دولار) ميزانية للشراء.

يأتي ذلك، فيما تشهد العلاقات التركية اليونانية (البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي)، توترًا منذ أن تواجهت السفن الحربية للبلدين شرق البحر المتوسط في نزاع حول الحدود البحرية وعلى موارد الطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم 18 طائرة من طراز رافال - 12 منها في الخدمة حاليًّا و6 طائرات جديدة ستبنيها شركة داسو للطيران - منتصف العام، ويكتمل التسليم على مدار عامين، ومن المتوقع أن تكلف الطائرات النفاثة وشراء صواريخ جو - جو المتوافقة معها 2.3 مليار يورو (3.4 مليار دولار).

طائرة "داسو رافال" الفرنسية الصنع، قادرة على حمل صواريخ جو – جو، وسايد ويندر، وميكا، وماجيك، وفيها شبكة راداري قادرة على تعقب40 طائرة في وقت واحد، والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، كما ويمكنها اكتشاف الطائرات التي تحلق أسفلها، إضافةً إلى أنها مزودة بأنظمة للبحث الحراري وتتبع الأهداف.

ويتضمن عملية تحديث القوات، أيضًا خططًا لشراء سفن حربية، وطائرات مروحية وطائرات مُسيّرة للحرب المضادة للغواصات، وتحديث أسطول طائرات مقاتلة يونانية من الطراز "إف-16" بحلول عام 2027.

وتشمل حملة التحديث الشاملة في اليونان للقوات المسلحة في البلاد تحديثًا للقوات البرية والبحرية والجوية، وتوظيف 15 ألف فرد.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية كريستوس تارانتيليس، إن البرنامج جزء من إجراءات الحكومة "للتعزيز الفوري لقدرات الردع لقواتنا المسلحة".

(ي م)