البرلمان اليوناني يصادق على توسيع المياه الإقليمية

بأغلبية 284 صوتًا، وافق المشرعون اليونانيون على تشريع، اليوم الأربعاء، لتوسيع المياه الإقليمية لليونان على طول سواحلها الغربية من ستة الى 12 ميلًا بحريًّا، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها أمام البرلمان "للمرة الأولى منذ عام 1947، سيتم توسيع الأراضي الوطنية لبلدنا بنحو 10٪، عبر إجراءات تستند بالكامل إلى قواعد القانون الدولي".

وأضاف "إن توسيع المياه إلى الغرب يبعث حتمًا برسالة إلى الشرق، وهذا يدل على أن العنف لا يحقق العدالة، ولكن على العكس من ذلك، فإن هذا القانون هو الذي ينتج السلام"، مضيفًا أن التمديد هو "رسالة واضحة لأولئك الذين يحاولون حرمان بلدنا".

(م ش)