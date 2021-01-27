وكان بوتين قد قدّم إلى مجلس البرلمان (الدوما) الروسي، مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل/ نيسان 2010 "ستارت 3"، والتي تنتهي في 5 فبراير/ شباط المقبل.

وصوّت مجلس الدوما بالإجماع على تمديد معاهدة "نيو ستارت" لمدة خمس سنوات، وجاء التصويت بعد يوم واحد من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربا فيها عن الارتياح إزاء تبادل المذكرات الدبلوماسية حول تمديد معاهدة نيو ستارت.

وقال أعضاء بارزون في البرلمان الذي يسيطر عليه الكرملين إنهم سيعجلون القضية ويستكملون الخطوات اللازمة لتمديد المعاهدة هذا الأسبوع.

وظهرت مسودّة القانون على موقع مجلس الدوما، مساء الثلاثاء، وقالت مذكرة توضيحية ربطت بمشروع القانون "في 26 يناير توصّلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على تمديد المعاهدة".

ويذكر أن معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيّز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط 2011، وتنص على أن يخفّض كل جانب ترساناته النووية، بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات، وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسًا حربيًّا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.

(د أ)