البرلمان القبرصي يصادق على خط أنابيب الغاز الطبيعي إيست ميد

وتنص الاتفاقية، التي صادق عليها المشرعون بأغلبية 47 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت، وذلك بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، على بناء نظام خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط لتزويد الأسواق الأوروبية.

وتم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية لبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي إيست ميد في 2 كانون الثاني/يناير في أثينا بين وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس هادزيداكيس ووزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبس ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيز.

وقد تم التوقيع عليها بحضور رئيسي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس.

والاتفاق ينطوي على مد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار بالمشروع في 2022 وإكماله بحلول 2025.

وسيمتد الخط من إسرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيس، وصولًا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

ومن بين أمور أخرى، ينظم الاتفاق، مسائل مثل الولاية البحرية، وقضايا البيئة والسلامة ويؤسس مجموعة عمل مشتركة بين البلدان المعنية.

(م ش)