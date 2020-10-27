البرلمان الليبي: الوفاق والمجلس الأعلى يخرقان اتفاق جنيف بأوامر من تركيا وقطر

وندّد البرلمان الليبي، الثلاثاء، بخرق حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف بين طرفي الصراع، بدعم من قطر وتركيا، مطالباً بضرورة لجم جماعة الإخوان المسلمين وميليشياتهم المسلحة.

وأوضح البرلمان، في بيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه يستنكر موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض للاتفاق، تنفيذاً لأوامر تركيا، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بتوقيعها اتفاقاً أمنياً مع قطر، مشدداً على عدم الجلوس مع رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، ومع جماعته الإسلامية المصنفة تنظيماً إرهابياً.

(ي ح)