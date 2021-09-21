البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

وانطلقت الجلسة المغلقة برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور نائبيه الأول والثاني و113 نائباً.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس صوّت بسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 وهم عدد الحضور وقد تجاوزت النصاب القانوني.

وكان المجلس قد علّق جلسة أمس، الاثنين، لبحث سحب الثقة من الحكومة. وقد قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات.

وأضاف صالح أن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس، وهو ما تم. ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.

وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه، عُدَّت مستقيلة. وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها. فيما يقول الأول، إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولّى فيها المسؤولية.

(د ع)