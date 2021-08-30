البرلمان الليبي يرجئ جلسة مساءلة حكومة الدبيبة

وأُجلت جلسة مساءلة الحكومة الليبية التي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى الجلسة القادمة حتى تجهيز التساؤلات، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وستشمل الجلسة المقبلة أسئلة حول ميزانية الحكومة، وطرق الصرف، فضلاً عن مسألة الخلاف مع قيادة الجيش الليبي وعدم إرسال المخصصات إلى القوى العسكرية في شرق البلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمد الدبيبة خاطب مساء أمس الأحد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مطالباً بضرورة توضيح المواضيع الخاصة بالمساءلة، ليتسنى تجهيز ردود الحكومة.

كما اعتبر أن ارتباطه بسفر خارج البلاد، كان يستوجب وضع ترتيب مسبق قبل دعوة المساءلة.

ويذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت حرب تصريحات بين رئيس البرلمان، الذي هدد بإقالة الحكومة وسحب الثقة منها، وبين الدبيبة، الذي اتهم البرلمان بالتسبب بتعطيل عمل الحكومة.

فيما تحدثت مصادر حكومية عن اتصالات أجرتها شخصيات، من بينهم أعضاء من ملتقى الحوار السياسي ونواب وسياسيون مقربون من الحكومة، بين الطرفين للحد مما قد يترتب من نتائج على توسع دائرة الخلافات بين الطرفين وإمكانية تصاعدها لحد المواجهة.

وكانت العلاقة بين الدبيبة وصالح توترت، عقب انتقادات وجهها رئيس الحكومة إلى نواب البرلمان، بسبب رفضهم منحه الميزانية.

في حين هدّد صالح، الحكومة بسحب الثقة من رئيسها في حال عدم حضوره جلسة المساءلة، واعتبار ذلك احتقاراً وتقليلاً من شأن المؤسسة التشريعية، متهماً الحكومة بأنها مركزية، وأنها فشلت في توحيد المؤسسات وتمثيل كل الأقاليم.

(د ع)