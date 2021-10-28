البرلمان اللبناني يثبّت موعد الانتخابات النيابية في 27 آذار

وأكد مجلس النواب اللبناني على تثبيت قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار/ مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو، وسط تصويت تكتل "لبنان القوي"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ضد القانون.

ويأتي تثبيت هذا الموعد في جلسة عقدت اليوم الخميس، في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن وافق المجلس في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار/ مارس 2022.

يذكر أن باسيل اعترض في وقت سابق على تقريب موعد الانتخابات، وقال حينها: "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".

بدورها، أعلنت الرئاسة اللبنانية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسومًا يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبرًا أن "إجراء الانتخابات في آذار/ مارس يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم".

(د ع)