البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول الماضي.

واقترع 52 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض على 37 صوتاً.

وحدّد رئيس البرلمان موعداً لجلسة جديدة الخميس المقبل.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

وعلى غرار كل أسبوع، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.

(م ش)