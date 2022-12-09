البرلمان البريطاني يناقش الهجمات على الكرد

استضاف البرلمان البريطاني، البرلماني في حزب العمال لويد روسل مويل لعقد اجتماع باسم " سوريا وإيران"، وعقد الاجتماع في مبنى البرلمان، فيما شارك في الاجتماع كل من منظمة نساء شرق كردستان KJAR، ممثلة بريطانية سونيا كريمي، الأكاديمي آزاد ديواني، والممثل عن SDG البريطاني احمد مسليم ووزير الشرق الأوسط من حزب العمال صديق الشعب الكردي بامبوس شارلامبوس، بحسب وكالة فرات للأنباء.

حيث تم مناقشة هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على روج آفا، وهجمات الدولة الايرانية على شرق كردستان والانتفاضات.

وشاركت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد عبر الاونلاين في الاجتماع، حيث تحدثت إلهام احمد حول تأثير هجمات الدولة التركية المحتلة على الشعب في المنطقة، مشيرة إلى صمت المجتمع الدولي والحكومات.

وأكدت الهام أحمد أن الدولة التركية تريد من خلال هجماتها بالأسلحة الكيماوية على الكرد إحياء داعش من جديد ودعت حكومة بريطانيا للتعبير عن موقفها ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية، كما شكرت البرلمانيين في الاجتماع.

بدوره أضاف وزير الشرق الاوسط في حزب العمال باموس شارلامبوس ايضاً إنه يستنكر هجمات الدولة التركية، وأنهم إلى جانب الكرد، حيث أشار شارلامبوس إلى إنهم يعملون من أجل قيام الحكومة والحزب بالخطوات اللازمة.

(م ش)