البرلمان الأوروبي: نهج تركيا في القوقاز خطير للغاية

وقال كاستالدو لشبكة العربية: "مع تصاعد المعارك في الإقليم الانفصالي، إن نهج تركيا العسكري في القوقاز خطير للغاية"، مضيفًا أن صراع آرتساخ/قره باغ يتحول من ثنائي إلى إقليمي.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من دور تركيا في النزاعات الإقليمية، داعيًا أنقرة إلى التقيد بأجندة سلمية من أجل الحوار.

إلى ذلك، قال: "نريد من تركيا وقف سياستها العدوانية في المتوسط".

وجاء تعقيب المسؤول الأوروبي بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية التركي خلال زيارته إلى أذربيجان في وقت سابق اليوم.

وتتسارع الدعوات الدولية من أجل وقف إطلاق النار، بينما لا تزال الاشتباكات التي اندلعت في 27أيلول/ سبتمبر، على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في آرتساخ/ قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب، مستمرة.

(ي م)