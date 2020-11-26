البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات شديدة على تركيا

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البرلمان "أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فاروشا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة".

ودعا نواب البرلمان الأوروبي تركيا إلى "نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 550/1948، والامتناع عن أية تحركات تغير من التوازن الديموغرافي للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي".

كما حذر من أن "تركيا تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية".

وطلب البرلمان من "المجلس الأوروبي الحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة والرد بعقوبات قاسية".

(ي ح)