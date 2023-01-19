أكد البرلمان الأوروبي في بيان له، التصويت على قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري والقوات الفرعية التابعة له، بما في ذلك قوات الباسيج وفيلق القدس إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرار آخر يدعم المحتجين في إيران.

كما دعا إلى إدراج المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والمدعي العام الإيراني على قوائم العقوبات، مطالباً في ذات الوقت بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن.

كما دعا البرلمان "المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في فرض عقوبات على 227 عضواً في البرلمان الإيراني شجعوا أحكام الإعدام".

وطالب البرلمان الأوروبي "بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن"، كما طالب الحكومة الإيرانية بوقف ما أسماها بـ"دبلوماسية الرهائن".

وكان قد حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل من مغبة إدراج الحرس الثوري كمنظمة "إرهابية"، واصفاً ذلك "كمن يطلق النار على قدميه"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس.

(م ش)