البرلمان الأوروبي يستعد لإدراج الذئاب الرمادية التركية على قائمة الإرهاب

ذكر موقع دويتشه فيله الألماني، أن أحدث تقرير للبرلمان الأوروبي عن تركيا من المقرر أن يحث الاتحاد الأوروبي على إضافة جماعة تركية يمينية متطرفة "الذئاب الرمادية" إلى قائمتها الإرهابية.

ودعت أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي، في تقرير أعده مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، ناتشو سانشيز أمور، الكتلة إلى اتخاذ إجراءات ضد المجموعة التي تقول إنها تثير قلقاً متزايداً في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وظهرت الذئاب الرمادية على الساحة التركية عندما انخرطت في صراع مباشر مع اليساريين في السبعينيات، واليوم، تنتمي المجموعة إلى حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الشريك الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وكانت المجموعة نشطة ومرتبطة بأعمال عنف في عدد من الدول الأوروبية التي تضم أعدادًا كبيرة من الأتراك منذ عقود.

وتم حظر الحركة المتطرفة في النمسا منذ عام 2019 وفرنسا منذ العام الماضي، بينما دعت الأحزاب اليسارية منذ فترة طويلة إلى حظر الجماعة في ألمانيا.

وقال الموقع الألماني، إن تقرير البرلمان الأوروبي سيسلط الضوء على التهديد الذي تشكله "الذئاب الرمادية" ضد الكرد والأرمن والمنحدرين من أصل يوناني، بينما دعا التقرير إلى المراقبة الدقيقة لأنشطتها.

(م ش)