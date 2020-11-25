البرلمان الأوروبي يدرس قرارًا يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا

ويدين البرلمان في مشروع القرار الذي نقلت شبكة العربية نسخة منه، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك.

ويدعو البرلمان الأوروبي، القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة.

ويحذّر القرار من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة".

ويدعو البرلمان، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة "فاروشا" إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.

ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضًا محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة.

وفي السياق ذاته، يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.

وكان مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال: إن "الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في10كانون الأول/ديسمبر"، مضيفًا أن "قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في القمة".

(ي م)